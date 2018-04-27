В Новой Москве пройдут учения по тушению природного пожара 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Учения по отработке действий при тушении природного пожара на границе Москвы и области пройдут в пятницу в поселении Клиновское в ТиНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
В учении примут участие силы и средства столичного управления МЧС и департаментов комплекса городского хозяйства, отметили в ведомстве.
По сценарию причиной условного пожара стало неосторожное обращение с огнем отдыхающих: огонь распространился по сухой траве и перекинулся на дачные участки. Также возникла угроза распространения огня на дома в деревне Зыбино.
В учениях, которые пройдут под руководством председателя комиссии по предупреждению ЧС и пожарной безопасности Москвы Петра Бирюкова, заняты 200 человек и 70 единиц техники. В их числе шесть вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», два катера, а также техника комплекса городского хозяйства Москвы.