В Новой Москве пройдут учения по тушению природного пожара

В учении примут участие силы и средства столичного управления МЧС и департаментов комплекса городского хозяйства, отметили в ведомстве.

По сценарию причиной условного пожара стало неосторожное обращение с огнем отдыхающих: огонь распространился по сухой траве и перекинулся на дачные участки. Также возникла угроза распространения огня на дома в деревне Зыбино.