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В Новой Москве пройдут учения по тушению природного пожара
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В Новой Москве пройдут учения по тушению природного пожара 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Учения по отработке действий при тушении природного пожара на границе Москвы и области пройдут в пятницу в поселении Клиновское в ТиНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
В учении примут участие силы и средства столичного управления МЧС и департаментов комплекса городского хозяйства, отметили в ведомстве.
По сценарию причиной условного пожара стало неосторожное обращение с огнем отдыхающих: огонь распространился по сухой траве и перекинулся на дачные участки. Также возникла угроза распространения огня на дома в деревне Зыбино.
В учениях, которые пройдут под руководством председателя комиссии по предупреждению ЧС и пожарной безопасности Москвы Петра Бирюкова, заняты 200 человек и 70 единиц техники. В их числе шесть вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», два катера, а также техника комплекса городского хозяйства Москвы.
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