В Михайловской военной артиллерийской академии прошла военно-историческая баталия и конкурс капитанов всеармейского национального этапа IV международной олимпиады по военной истории

В Михайловской военной артиллерийской академии в завершающий день олимпийской борьбы среди знатоков военной истории определялись лучшие в ходе военно-исторической баталии и конкурса капитанов.

В Михайловской военной артиллерийской академии в завершающий день олимпийской борьбы среди знатоков военной истории определялись лучшие в ходе военно-исторической баталии и конкурса капитанов.

Военно-историческая баталия включала в себя задания повышенного уровня сложности седьмой номинации: «Развитие военного искусства (Военное искусство в войнах и вооруженных конфликтах; содержание боевых действий, формы и способы применения сил и средств; обобщение опыта боевых действий и его использование в строительстве вооруженных сил и т.д.)».

Высокая ответственность лежала на капитанах команд, которые сражались за баллы один на один с вопросами различного уровня сложности восьмой номинации: «Красная армия — часть народа, часть культуры (военная печать, кино, театр, искусство и литература о подвигах воинов на полях сражений; повседневная деятельность вооруженных сил, героика армейских будней, ритуалы, культура и спорт, творческая деятельность военнослужащих)». В завершающей интеллектуальной битве Олимпиады от знаний и стремления к победе капитана зависело, на сколько увеличится количество баллов набранных его командой.

После проведения каждого тура и конкурсов Олимпиады участники активно и взволнованно обсуждали между собой задания конкурса и с нетерпением ожидали результатов.

Награждение победителей и призеров в номинациях «Военно-историческая баталия», «Конкурс капитанов» и командном конкурсе «Домашнее задание» прошло в историческом месте — Белом зале академии.

Незабываемой частью культурной программы Олимпиады стало знакомство гостей с достопримечательностями Михайловской военной артиллерийской академии.

Вниманию гостей академии были представлены фильмы об истории, выдающихся педагогах и выпускниках, современной деятельности академии, созданные творческой группой академии «Огневой удар» среди которых были неоднократно отмеченные жюри киноконкурсов.