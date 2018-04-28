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В Михайловской военной артиллерийской академии прошла военно-историческая баталия и конкурс капитанов всеармейского национального этапа IV международной олимпиады по военной истории
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В Михайловской военной артиллерийской академии прошла военно-историческая баталия и конкурс капитанов всеармейского национального этапа IV международной олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Михайловской военной артиллерийской академии в завершающий день олимпийской борьбы среди знатоков военной истории определялись лучшие в ходе военно-исторической баталии и конкурса капитанов.
В Михайловской военной артиллерийской академии в завершающий день олимпийской борьбы среди знатоков военной истории определялись лучшие в ходе военно-исторической баталии и конкурса капитанов.
Военно-историческая баталия включала в себя задания повышенного уровня сложности седьмой номинации: «Развитие военного искусства (Военное искусство в войнах и вооруженных конфликтах; содержание боевых действий, формы и способы применения сил и средств; обобщение опыта боевых действий и его использование в строительстве вооруженных сил и т.д.)».
Высокая ответственность лежала на капитанах команд, которые сражались за баллы один на один с вопросами различного уровня сложности восьмой номинации: «Красная армия — часть народа, часть культуры (военная печать, кино, театр, искусство и литература о подвигах воинов на полях сражений; повседневная деятельность вооруженных сил, героика армейских будней, ритуалы, культура и спорт, творческая деятельность военнослужащих)». В завершающей интеллектуальной битве Олимпиады от знаний и стремления к победе капитана зависело, на сколько увеличится количество баллов набранных его командой.
После проведения каждого тура и конкурсов Олимпиады участники активно и взволнованно обсуждали между собой задания конкурса и с нетерпением ожидали результатов.
Награждение победителей и призеров в номинациях «Военно-историческая баталия», «Конкурс капитанов» и командном конкурсе «Домашнее задание» прошло в историческом месте — Белом зале академии.
Незабываемой частью культурной программы Олимпиады стало знакомство гостей с достопримечательностями Михайловской военной артиллерийской академии.
Вниманию гостей академии были представлены фильмы об истории, выдающихся педагогах и выпускниках, современной деятельности академии, созданные творческой группой академии «Огневой удар» среди которых были неоднократно отмеченные жюри киноконкурсов.
Для курсантов, студентов и руководителей команд были организованны экскурсии, в ходе которых они посетили исторические места и военные музеи Санкт-Петербурга.
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