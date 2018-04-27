Ещё
В Михайловской военной артиллерийской академии прошёл третий тур международной олимпиады по военной истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Михайловской военной артиллерийской академии прошёл третий тур международной олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, в рамках данного мероприятия состоялся научно — практический семинар руководителей команд по проблемным вопросам преподавания военной истории.
В Михайловской военной артиллерийской академии прошел третий тур всеармейского национального этапа IV международной олимпиады курсантов военных вузов по военной истории, в которой также приняли участие курсанты училища МЧС России и студенты гражданских вузов, –— всего 51 команда.
Третий тур включал в себя 15 вопросов повышенного уровня сложности.
В рамках олимпиады прошел научно — практический семинар руководителей команд по проблемным вопросам преподавания военной истории.
В Белом зале академии команды, занявшие призовые места, представили «Домашнее задание».
Победа досталась коллективу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, второе место заняла команда Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», третье место у команды девушек Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЦВО названы победители конкурса «Рембат» Соединение ВДВ в Новороссийске отмечает 73-ю годовщину со дня образования Камера «Звезды» едва не сгорела при пуске ракет: эксклюзивные кадры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию592
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение