В Михайловской военной артиллерийской академии прошёл третий тур международной олимпиады по военной истории

Помимо этого, в рамках данного мероприятия состоялся научно — практический семинар руководителей команд по проблемным вопросам преподавания военной истории.

В Михайловской военной артиллерийской академии прошел третий тур всеармейского национального этапа IV международной олимпиады курсантов военных вузов по военной истории, в которой также приняли участие курсанты училища МЧС России и студенты гражданских вузов, –— всего 51 команда.

Третий тур включал в себя 15 вопросов повышенного уровня сложности.

В рамках олимпиады прошел научно — практический семинар руководителей команд по проблемным вопросам преподавания военной истории.

В Белом зале академии команды, занявшие призовые места, представили «Домашнее задание».

Победа досталась коллективу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, второе место заняла команда Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», третье место у команды девушек Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного.