Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии стали обладателями Кубка Министра обороны РФ по военной истории

В ходе состязаний курсанты проявили волевые качества, показали эрудицию и целеустремленность, глубокое понимание исторических фактов и способность быстро находить правильные решения.

Сегодня в столице Республике Беларусь чествовали победителей Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории, которые в упорной борьбе по праву стали курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Именно курсанты этого вуза выиграли главный приз олимпиады — Кубок Министра обороны РФ — председателя Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Узбекистана. Международный этап олимпиады проходил в Минске на базе Военной академии Вооруженных Сил Республики Беларусь. Именно там в решающей схватке встретились участники военных вузов стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана

Проведение данной олимпиады в рамках СНГ вдвойне актуально, учитывая, что сегодня в мире складывается непростая обстановка, и только исторический опыт помогает объективно разобраться в самых острых и сложных вопросах, служит основой для воспитания достойных граждан и истинных патриотов своих стран. Именно поэтому министры обороны государств Содружества делают все, чтобы данный турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей.

В своем приветственном слове начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил: «Символично, что международная олимпиада курсантов в Республике Беларусь проводится именно по военной истории, поскольку белорусская земля долгое время находилась в эпицентре военных противостояний. Никогда не забудет Беларусь и страшные последствия ВОВ. Во всем мире символом стойкости и мужества является легендарная Брестская крепость, и конечно же, Минск — город, который один из первых был удостоен высокого звания города-героя».

В ходе состязаний курсанты проявили волевые качества, показали эрудицию и целеустремленность, глубокое понимание исторических фактов и способность быстро находить правильные решения.

Благодаря созданной атмосфере и радушию «хозяев» олимпиады все участники получили возможность познакомиться со славной историей, богатой культурой и традициями белорусского народа, обрести новых друзей.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие представители Объединенного штаба ОДКБ, Совета министров обороны СНГ, военных ведомств стран СНГ, начальники военных вузов и другие.

В рамках мероприятия также состоялась рабочая встреча Министра обороны РБ генерал-лейтенанта Андрея Равкова с начальником ГУК Минобороны РФ Виктором Геромекным, по результатам которой было принято решение данный формат олимпиады проводить не только среди курсантов, но и среди воспитанников военных училищ, лицеев, кадетских корпусов военных ведомств государств-участников СНГ. Это вопрос планируется обсудить в июне на Заседании Совета Министров обороны СНГ. Со своей стороны Российская Федерация готова в 2019 году провести у себя первые международные олимпиады по математике, физике и иностранному языку.

Международной олимпиады курсантов проводится в целях повышения качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирования и раскрытия научных и творческих способностей, а также повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и развития методик преподавания.

Следующий международный этап олимпиады стартует 14 мая в Московском высшем общевойсковом командном училище. В нем примут участие сильнейшие по дисциплине «военно-профессиональная подготовка».