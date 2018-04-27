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Французский спецназ перебросили на базу США в Сирии
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Французский спецназ перебросили на базу США в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Французские силы спецназа перебросили на американскую военную базу в подконтрольном курдам городе Румейлан на севере Сирии.
Французский военный контингент дислоцирован на пяти военных базах, находящихся на территориях, подконтрольных силам самообороны курдов (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Свыше 70 французских спецназовцев под предлогом участия в международной коалиции базируются в районе холма Миштанур, в районе Сиррин, поселке Айн Иса и в районе Хараб Ишк. В районе Ракки более 30 французских военных действуют совместно с YPG.
По информации источников, в последнее время французские ВС часто пересекают границу Сирии и Ирака. Военнослужащие из Франции на бронетехнике в сопровождении американских военных и членов курдских формирований патрулируют улицы сирийских Манбиджа, Ракки и Дейр-эз-Зора. Они часто посещают позиции YPG, проведя в Манбидже две встречи с их лидерами. Франция поставляет сирийским курдам оружие и боеприпасы. Кроме спецназа, который базируется в САР в последние два года, в Сирии дислоцированы военные 1-го Морского пехотного парашютного полка и 10-го отряда командования ВВС Франции.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон отвел США и Франции роль «строителей новой Сирии».
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