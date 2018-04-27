Французский спецназ перебросили на базу США в Сирии

Французские силы спецназа перебросили на американскую военную базу в подконтрольном курдам городе Румейлан на севере Сирии

Французский военный контингент дислоцирован на пяти военных базах, находящихся на территориях, подконтрольных силам самообороны курдов (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Свыше 70 французских спецназовцев под предлогом участия в международной коалиции базируются в районе холма Миштанур, в районе Сиррин, поселке Айн Иса и в районе Хараб Ишк. В районе Ракки более 30 французских военных действуют совместно с YPG.