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Танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде 9 мая в Самаре
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Танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде 9 мая в Самаре 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы танка, а также обновят внешний вид корпуса, нанесут знаменитую надпись «На Берлин».
Легендарный танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде в Самаре, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы танка, а также обновят внешний вид корпуса, нанесут знаменитую надпись «На Берлин». В Параде Победы он возглавит механизированную колонну, которая состоит из около 50 единиц военной техники. Впервые будут представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН».
В парадном строю также пройдут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области. Будут представлены зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи.
В параде примут участие более 1,8 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю будут представлены офицеры управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД.
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