Танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде 9 мая в Самаре

Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы танка, а также обновят внешний вид корпуса, нанесут знаменитую надпись «На Берлин».

Легендарный танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде в Самаре , посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы танка, а также обновят внешний вид корпуса, нанесут знаменитую надпись «На Берлин». В Параде Победы он возглавит механизированную колонну, которая состоит из около 50 единиц военной техники. Впервые будут представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН».

В парадном строю также пройдут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области . Будут представлены зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи.