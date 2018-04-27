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Rolls-Royce заинтересован в поставках своих авиадвигателей для российско-китайского CR929
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Rolls-Royce заинтересован в поставках своих авиадвигателей для российско-китайского CR929 

ТАСС 1 час назад
АНТАЛЬЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Британский производитель Rolls-Royce заинтересован в поставках собственных двигателей для совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929, сообщил ТАСС глава маркетингового отдела Rolls-Royce Скотт Холланд на полях Международного авиасалона Eurasia Airshow в Анталье.
"Да, мы ведем переговоры по этому вопросу с CRAIC (Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью — China-Russia Commercial Aircraft International Corporation — прим. ред.). Мы всерьез рассматриваем эту возможность", — сказал собеседник агентства.
Проект создания российско-китайского самолета существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Разрабатываться самолет будет в России, а собираться — в Китае. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие CRAIC. Отбор поставщиков для CR929 начнется в этом году.
Планируются три версии самолета: базовая версия будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия — CR 929-500, а старшая версия — CR 929-700. Как ожидается, самолет выйдет на рынок в 2025-2027 годах. Параметры самолета пока до конца не известны.
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