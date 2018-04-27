Соединение ВДВ в Новороссийске отмечает 73-ю годовщину со дня образования

Для гостей соединения организована выставка вооружения и военной техники, на демонстрируются боевая техника, стрелковое оружие, обмундирование и экипировка, средств связи, ведения наблюдения и разведки, стоящие на вооружении десантников.

В 7-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (горной) Воздушно-десантных войск проходят праздничные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине со дня образования.

На торжественном построении личного состава командир соединения гвардии генерал-майор Роман Бреус поздравил десантников с днем рождения соединения и вручил лучшим военнослужащим ведомственные награды и ценные подарки.

Основные торжественные мероприятия по случаю образования соединения с участием приглашённых ветеранов ВДВ и гостей состоятся 28 апреля в Новороссийске на территории десантно-штурмового полка.

Для гостей соединения организована выставка вооружения и военной техники, на демонстрируются боевая техника, стрелковое оружие, обмундирование и экипировка, средств связи, ведения наблюдения и разведки, стоящие на вооружении подразделений ВДВ.

Помимо этого, в ходе показательных выступлений десантники продемонстрируют навыки рукопашного боя.

Завершится праздник концертом в исполнении вокально-инструментального ансамбля дивизии и творческих коллективов Новороссийска.