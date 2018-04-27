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Соединение ВДВ в Новороссийске отмечает 73-ю годовщину со дня образования
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Соединение ВДВ в Новороссийске отмечает 73-ю годовщину со дня образования 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей соединения организована выставка вооружения и военной техники, на демонстрируются боевая техника, стрелковое оружие, обмундирование и экипировка, средств связи, ведения наблюдения и разведки, стоящие на вооружении десантников.
В 7-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (горной) Воздушно-десантных войск проходят праздничные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине со дня образования.
На торжественном построении личного состава командир соединения гвардии генерал-майор Роман Бреус поздравил десантников с днем рождения соединения и вручил лучшим военнослужащим ведомственные награды и ценные подарки.
Основные торжественные мероприятия по случаю образования соединения с участием приглашённых ветеранов ВДВ и гостей состоятся 28 апреля в Новороссийске на территории десантно-штурмового полка.
Для гостей соединения организована выставка вооружения и военной техники, на демонстрируются боевая техника, стрелковое оружие, обмундирование и экипировка, средств связи, ведения наблюдения и разведки, стоящие на вооружении подразделений ВДВ.
Помимо этого, в ходе показательных выступлений десантники продемонстрируют навыки рукопашного боя.
Завершится праздник концертом в исполнении вокально-инструментального ансамбля дивизии и творческих коллективов Новороссийска.
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