В Петербурге началась круизная навигация

В Пассажирский порт Санкт-Петербург прибыл круизный лайнер Viking Sea, чем ознаменовал открытие круизного сезона 2018 года.

Появившееся на горизонте белоснежное судно прибыло под звуки духового оркестра курсантов Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала С. О. Макарова.