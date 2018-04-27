В Петербурге началась круизная навигация 

В Пассажирский порт Санкт-Петербург прибыл круизный лайнер Viking Sea, чем ознаменовал открытие круизного сезона 2018 года.
Появившееся на горизонте белоснежное судно прибыло под звуки духового оркестра курсантов Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала С. О. Макарова.
Приветственные слова на церемонии открытия прозвучали от члена правительства Санкт-Петербурга — председателя Комитета по транспорту Головина А. Н. и конечно же от генерального директора АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург „Морской фасад“ Каширина В. А. Символическим ударом в рынду Головин А. Н. ознаменовал круизный сезон открытым. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали: заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга ГвичияН. М., ректор Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала С. О. Макарова Барышников С. О., руководитель ФГБУ „АМП Балтийского моря“Паринов П. П., Капитан морского порта „Пассажирский порт Санкт-Петербург“Ищенко И. А., начальник Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Сенько С. Б., генеральный директор ООО „Магистраль северной столицы“Бнатов А. Н., генеральный директор Туристической компании „Мир“ Фридман В. Б., генеральный директор ООО „Инфлот Ворлдвайд Рус“ Михайлов Г. В.