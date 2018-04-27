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Украина изменила формат работы военкоматов
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Украина изменила формат работы военкоматов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На базе военных комиссариатов Украины появились территориальные центры комплектования и соцподдержки, сообщил министр обороны страны Степан Полторак.
«Утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах», — написал Полторак в Facebook.
Полторак отметил, что центры создаются для того, чтобы повысить эффективность работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защиты.
Ранее сообщалось, что жителей Украины обязали перед женитьбой предоставлять справку из военкомата о постановке на военный учет.
По итогам осенней призывной кампании на Украине в военкоматы не явились почти три четверти призывников.
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