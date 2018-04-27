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Шесть вертолетов Московского авиацентра будут дежурить во время ЧМ-2018
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Шесть вертолетов Московского авиацентра будут дежурить во время ЧМ-2018 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шесть вертолетов Московского авиационного центра — четыре медицинских и два пожарных — будут круглосуточно дежурить во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МАЦ.
"На время проведения чемпионата мира санитарных вертолетов будет четыре, плюс два пожарных", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в Москве дежурят три медицинских вертолета.
По его словам, вертолеты в медицинском оснащении будут круглосуточно дежурить на аэродроме «Остафьево».
"В преддверии чемпионата мира все пилоты санитарных вертолетов ВК117С-2 прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах, было установлено светотехническое оборудование", — отметил представитель МАЦ.
Он добавил, что экипажи воздушных судов в качестве тренировок уже пролетели по всем маршрутам проведения спортивных событий.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
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