Шесть вертолетов Московского авиацентра будут дежурить во время ЧМ-2018

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Шесть вертолетов Московского авиационного центра — четыре медицинских и два пожарных — будут круглосуточно дежурить во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МАЦ.

"На время проведения чемпионата мира санитарных вертолетов будет четыре, плюс два пожарных", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в Москве дежурят три медицинских вертолета.

По его словам, вертолеты в медицинском оснащении будут круглосуточно дежурить на аэродроме «Остафьево».

"В преддверии чемпионата мира все пилоты санитарных вертолетов ВК117С-2 прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах, было установлено светотехническое оборудование", — отметил представитель МАЦ.

Он добавил, что экипажи воздушных судов в качестве тренировок уже пролетели по всем маршрутам проведения спортивных событий.