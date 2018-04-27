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Посадившего экстренно самолет курсанта представили к награде
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Посадившего экстренно самолет курсанта представили к награде 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ за проявленное мужество представил к награде курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманова, который сумел экстренно посадить учебный самолет после столкновения с птицей.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"РГ" уже рассказывала об этом инциденте, а теперь стали известны его подробности.
По информации ведомства, накануне на аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил, расположенной в столице Адыгее Майкопе, проходили плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского авиаучилища.
Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39, которым управлял Михаил Еманов, влетела птица. Это привело к повреждению силовой установки, однако в условиях ограниченного времени летчик-курсант 4 курса «оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси».
Затем, доложив руководителю полета о принятом решении, Михаил успешно выполнил аварийную посадку. Причем, по словам экспертов, очень умело: в результате не пострадал сам и сохранил авиационную технику. По данным минобороны, благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время, после проведения технического обслуживания, будет использоваться по назначению.
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