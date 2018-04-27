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Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя
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Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Курсант четвертого курса Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов смог посадить учебно-тренировочный самолет Л-39 с неработающим двигателем. Инцидент произошел на учебном аэродроме рядом с Майкопом.
При взлете в воздухозаборник машины попала птица. На высоте всего 200 метров силовая установка отказала, поэтому у пилота оставались считанные секунды, чтобы принять решение: катапультироваться или сажать машину.
Еманов выбрал второй вариант и сумел аккуратно приземлить Л-39 «на брюхо». В итоге сам курсант не только не пострадал, но и спас самолет, который после небольшого ремонта сможет вернуться в строй. Командующий Воздушно-космическими силами представил Михаила Еманова к награде, сообщает агентство ТАСС.
Один из самых известных случаев попадания птицы в двигатель боевого самолета произошел на авиасалоне Ле-Бурже 8 июня 1989. Но тогда у российского пилота-испытателя Анатолия Квочура просто не было шансов посадить истребитель МиГ-29. Поэтому летчик до последнего направлял машину в единственное место, где не было людей, и катапультировался за доли секунды до катастрофы. При взрыве самолета никто не пострадал.
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