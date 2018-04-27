Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя

Курсант четвертого курса Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов смог посадить учебно-тренировочный самолет Л-39 с неработающим двигателем. Инцидент произошел на учебном аэродроме рядом с Майкопом

При взлете в воздухозаборник машины попала птица. На высоте всего 200 метров силовая установка отказала, поэтому у пилота оставались считанные секунды, чтобы принять решение: катапультироваться или сажать машину.

Еманов выбрал второй вариант и сумел аккуратно приземлить Л-39 «на брюхо». В итоге сам курсант не только не пострадал, но и спас самолет, который после небольшого ремонта сможет вернуться в строй. Командующий Воздушно-космическими силами представил Михаила Еманова к награде, сообщает агентство ТАСС