Краснодарский курсант рассказал, как посадил поврежденный самолет

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов заявил, что принял решение сажать поврежденный самолет «на брюхо», потому что спасал дорогостоящую технику.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица и повредила силовую установку, и Еманов, оценив обстановку, посадил самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

"Быстро в моей голове я вспомнил все те действия, которые мы отрабатывали на тренажёрах при подготовке к полету. Я просто знал, что делать. И я не покинул машину, потому что спасал эту дорогостоящую технику", — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Еманова, когда только произошел удар, он не сразу понял, что это происходит в реальности, но «быстренько пришел в себя».