История конструкторско-технологического центра Концерна «Калашников» 

В апреле 1933 года было образовано бюро новых конструкций вооружения. За годы работы в стенах этого подразделения было разработано более 400 изделий гражданского и военного назначения. В послевоенное время КТЦ внес большой вклад в перевооружение армии новейшими образцами вооружения. Благодаря работе выдающегося конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, оружие марки АК стало мировым брендом и одним из символов России.
В нашем видео ведущие инженеры-конструкторы Сергей Горбунов, Валерий Паранин, Валерий Афонин, а так же ведущий инженер по гарантийному и сервисному обслуживанию Владимир Суслопаров и руководитель проекта Александр Анисимов рассказывают историю КТЦ и показывают самые выдающиеся разработки.