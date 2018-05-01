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Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны
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Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая на отремонтированных и благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
В преддверии празднования Дня Победы командованием частей Войск и сил на Северо-Востоке России организована уборка и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском.
Порядка 200 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) в краевом центре полуострова привели в образцовый порядок территории воинских захоронений и мемориалов: очистили клумбы от сорняков, покрасили обелиски, отсыпали дорожки, отремонтировали ограждения.
Военнослужащие флота ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках погибшим героям, привлекая к этой важной и нужной работе в том числе общественные организации и школьников. 9 мая на отремонтированных и благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
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