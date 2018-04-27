Посадка Су-57 попала на видео 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена посадка многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Ролик опубликован в Facebook.
В подписи к видео сообщается, что кадры сделаны рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.
Ранее стало известно, что в этом году во время парада Победы истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью. Репетиция состоялась накануне.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019 году.