Посадка Су-57 попала на видео

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена посадка многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Ролик опубликован в Facebook.

В подписи к видео сообщается, что кадры сделаны рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском

Ранее стало известно, что в этом году во время парада Победы истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью. Репетиция состоялась накануне.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого . Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.