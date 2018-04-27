Специалисты РЭБ Восточного военного округа в ходе учения в Амурской области отразили атаку разведывательных БЛА

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, поражения высокоточным ракетным оружием со стороны условного противника, гарантированно обеспечила защиту своих войск.

Амурской области со специалистами радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа проведено учение по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам различным модификаций.

Прошли практические тренировки расчетов недавно поступившего в объединение современного комплекса РЭБ «Житель» и малоразмерных станций «Лесочек».

В качестве условного противника использовались разведывательный БЛА типа «Орлан» и малоразмерные дроны гражданского назначения.

Специалисты вышли в назначенные районы и развернули комплекс и станции, с помощью которых провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения. Затем путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника, чем принудили вернуться на обратный курс БЛА «Орлан» и нейтрализовать дроны.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.