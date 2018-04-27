Специалисты РЭБ Восточного военного округа в ходе учения в Амурской области отразили атаку разведывательных БЛА 

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, поражения высокоточным ракетным оружием со стороны условного противника, гарантированно обеспечила защиту своих войск.
В Амурской области со специалистами радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа проведено учение по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам различным модификаций.
Прошли практические тренировки расчетов недавно поступившего в объединение современного комплекса РЭБ «Житель» и малоразмерных станций «Лесочек».
В качестве условного противника использовались разведывательный БЛА типа «Орлан» и малоразмерные дроны гражданского назначения.
Специалисты вышли в назначенные районы и развернули комплекс и станции, с помощью которых провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения. Затем путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника, чем принудили вернуться на обратный курс БЛА «Орлан» и нейтрализовать дроны.
Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.