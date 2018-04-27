Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям

Выступая накануне в Минске , в Колонном зале Центрального Дома офицеров на научно-практической конференции по вопросам повышения эффективности применения Региональной группировки войск Республики Беларусь Российской Федерации , он рассказал, что детально были проанализированы результаты подготовки к учениям «Запад-2017».

"Это особенно актуально с учетом того, что Западный военный округ вместе с Вооруженными силами Республики Беларусь уже приступил к подготовке к СОУ «Щит Союза — 2019». Высокий уровень партнерства наших стран обеспечит успешное укрепление оборонного потенциала Союзного государства и дальнейшее развитие РГВ как гаранта обеспечения его безопасности на западном стратегическом направлении", — пояснил генерал.

Военачальник также констатировал, что у западных границ Союзного государства блок НАТО продолжает наращивать боевые возможности своей группировки, и заявил, что одновременно повышается потенциал национальных вооруженных сил Североатлантического альянса, увеличивается интенсивность мероприятий боевой подготовки войск в Восточной Европе.

По словам Картаполова, только в этом году проведено уже свыше 100 учений различного уровня с участием более 60 тысяч военнослужащих вооруженных сил стран НАТО. «Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда проводились ССУ „Запад-2017“, — подчеркнул командующий округом. В свою очередь, заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Павел Муравейко, отметил, что в последнее время возник ряд вопросов, по которым нужно согласовать позиции в рамках Региональной группировки войск.

»Это касается прежде всего организации управления войсками, совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации, взаимодействия между силами территориальной обороны Республики Беларусь и российской части РГВ", — подчеркнул генерал-майор. И добавил: «Учитывая богатый опыт Российской Федерации, полученный в ходе применения вооруженных сил в рамках оказания помощи Сирийской Арабской Республике , хотелось бы изучить некоторые новшества из этого опыта и применить их при развитии нашей совместной РГВ».

В ходе конференции были рассмотрены тенденции развития обстановки в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, основные направления обеспечения функционирования региональной группировки. Обсуждались вопросы автоматизации управления, применения авиации и беспилотных авиационных комплексов, ракетных войск и артиллерии, взаимодействия с силами территориальной обороны, морально-психологического обеспечения войск.

Стороны обсудили и согласовали порядок дальнейшей совместной работы по соответствующим направлениям деятельности.