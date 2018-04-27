Украина представила совместный с Турцией проект самолета Ан-188

Как рассказал врио президента «Антонов» Александр Лось, слова которого приводятся на странице предприятия в Facebook, работы по этой программе были начаты около двух лет назад по инициативе турецкой стороны, были заключены ряд меморандумов и разработана дорожная карта развития программы.

«Проект минимизирует технические и политические риски путем привлечения сверхсовременных перспективных технологических решений и двигателей и оборудования от ведущих мировых производителей», — заявил Лось, передает РИА «Новости»

К настоящему времени выполнены часть аэродинамических испытаний модели нового самолета, «проект находится на этапе рабочего проектирования».

Военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом, Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.