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Украина представила совместный с Турцией проект самолета Ан-188
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Украина представила совместный с Турцией проект самолета Ан-188 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Презентация военно-транспортного самолета Ан-188, разрабатываемого Украиной и Турцией, состоялась на авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье, самолет находится на этапе рабочего проектирования, сообщила пресс-служба украинского госпредприятия «Антонов».
Как рассказал врио президента «Антонов» Александр Лось, слова которого приводятся на странице предприятия в Facebook, работы по этой программе были начаты около двух лет назад по инициативе турецкой стороны, были заключены ряд меморандумов и разработана дорожная карта развития программы.
«Проект минимизирует технические и политические риски путем привлечения сверхсовременных перспективных технологических решений и двигателей и оборудования от ведущих мировых производителей», — заявил Лось, передает РИА «Новости».
К настоящему времени выполнены часть аэродинамических испытаний модели нового самолета, «проект находится на этапе рабочего проектирования».
Военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом, Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.
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