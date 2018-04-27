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Военный парад 9 Мая в Москве вызвал небывалый ажиотаж СМИ
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Военный парад 9 Мая в Москве вызвал небывалый ажиотаж СМИ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на сайте Кремля опубликован список аккредитованных журналистов, операторов, фотографов, техников, которые 9 Мая будут освещать Парад Победы на Красной площади и возложение венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В него включена 1 тысяча 387 фамилий.
Год назад на Парад Победы аккредитовалась 1 тысяча 76 представителей СМИ.
В этом году Парад станет одним из самых масштабных в истории. В нем примут участие 12,5 тысячи человек. Среди парадных расчетов — курсанты севастопольского Нахимовского училища и кадеты Московского президентского училища войск Нацгвардии. По брусчатке Красной площади пройдут лучшие образцы российской военной техники, в том числе новинки оборонного комплекса страны: «Уран», «Корсар», «Смерч», «Терминатор». В строю будут даже боевые роботы и беспилотники.
Отметим, что аккредитованные журналисты смогут осветить не только мероприятия, которые пройдут 9 Мая, но и генеральную репетицию военного парада, назначенную на 6 мая.
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