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МЧС РФ с 1 мая начнет противопожарные учения в ТЦ и кинотеатрах
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МЧС РФ с 1 мая начнет противопожарные учения в ТЦ и кинотеатрах 

РИА Недвижимость 51 минуту назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МЧС России с 1 мая начнет противопожарные учения в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, заявил глава ведомства Владимир Пучков.
"С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие, там, где нужно, проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта", — сказал Пучков в ходе конференции «Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России».
Министр отметил, что за последние 20 лет в России было построено более 80 тысяч таких объектов.
РИА Недвижимость: последние новости
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