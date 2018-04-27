В ЦВО названы победители конкурса «Рембат»

Лучшими стали военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области . Теперь будет сформирована сборная команда, которая представит округ на всеармейском этапе.

В Центральном военном округе завершился конкурс профессионального мастерства «Рембат».

Ремонтно-восстановительные подразделения на высокой скорости преодолевали специальную трассу, осложненную водными преградам, насыпями и траншеями.

Также ремонтники состязались в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль «Урал» на время и установке двигателя КамАЗа на штатное место.

Одним из упражнений конкурса стало поднятие танка с помощью пневматического домкрата.

По итогам конкурса лучшими стали военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.

Из представителей лучших экипажей будет сформирована сборная, которая представит округ на всеармейском этапе.