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В ЦВО названы победители конкурса «Рембат»
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В ЦВО названы победители конкурса «Рембат» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшими стали военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области. Теперь будет сформирована сборная команда, которая представит округ на всеармейском этапе.
В Центральном военном округе завершился конкурс профессионального мастерства «Рембат».
Ремонтно-восстановительные подразделения на высокой скорости преодолевали специальную трассу, осложненную водными преградам, насыпями и траншеями.
Также ремонтники состязались в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль «Урал» на время и установке двигателя КамАЗа на штатное место.
Одним из упражнений конкурса стало поднятие танка с помощью пневматического домкрата.
По итогам конкурса лучшими стали военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.
Из представителей лучших экипажей будет сформирована сборная, которая представит округ на всеармейском этапе.
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