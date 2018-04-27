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Убрать с дороги лишнее: саперы расчистили пути для движения подразделений под Хабаровском
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Убрать с дороги лишнее: саперы расчистили пути для движения подразделений под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Восточном военном округе прошли тактико-специальные учения военнослужащих инженерных войск.
В Хабаровском крае военнослужащие соединения инженерных войск ВВО в рамках учений отработали задачи по расчистке путей движения в городских условиях, сообщили в пресс-службе округа.
Бойцы провели инженерную разведку местности на пути следования основных сил, действующих в городских условиях.
При прохождении заданного маршрута специалисты инженерных войск отработали задачи по дистанционному подрыву различных заграждений и конструкций, препятствующих продвижению техники и личного состава.
Военные инженеры произвели практические подрывы характерных для городских условий элементов, в том числе различные виды свай, бревен, тросов, железобетонный столб и кирпичную стену.
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