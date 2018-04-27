Убрать с дороги лишнее: саперы расчистили пути для движения подразделений под Хабаровском

В Восточном военном округе прошли тактико-специальные учения военнослужащих инженерных войск.

Хабаровском крае военнослужащие соединения инженерных войск ВВО в рамках учений отработали задачи по расчистке путей движения в городских условиях, сообщили в пресс-службе округа.

Бойцы провели инженерную разведку местности на пути следования основных сил, действующих в городских условиях.

При прохождении заданного маршрута специалисты инженерных войск отработали задачи по дистанционному подрыву различных заграждений и конструкций, препятствующих продвижению техники и личного состава.

Военные инженеры произвели практические подрывы характерных для городских условий элементов, в том числе различные виды свай, бревен, тросов, железобетонный столб и кирпичную стену.