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В Обнинске более 300 моряков-подводников примут участие в шествии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне
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В Обнинске более 300 моряков-подводников примут участие в шествии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо шествия военные моряки совместно с жителями города примут участие в церемонии отдания памяти у Вечного Огня.
Более 300 моряков-подводников Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов примут участие в торжественном шествии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок Военно-Морского Флота России пройдут по главной улице города Обнинска единым строем совместно с подразделениями Росгвардии, МЧС и воспитанниками кадетских классов.
Парадный строй военных моряков будет представлять собой 5 парадных коробок, группы командования и знаменную группу, несущую государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, Боевое Знамя Учебного центра имени Л. Г. Осипенко, а также Военно-Морской Андреевский Флаг.
Помимо торжественного шествия военные моряки совместно с жителями города примут участие в церемонии отдания памяти у Вечного Огня, расположенного у братской могилы воинов, павших при освобождении этих мест в 1941 году.
Учебный центр им. Л. Г. Осипенко ВУНЦ ВМФ является уникальным учебным заведением, на базе которого было подготовлено более 800 экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок для Военно-Морсого Флота России, а также первый экипаж атомного ледокола «Ленин». Более 200 офицеров, прошедших обучение в Центре, впоследствии стали адмиралами, видными военными руководителями. 51 выпускнику присвоены звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда и Героя Российской Федерации.
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