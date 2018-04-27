Ещё
Авиакомпания S7 примет участие в разработке нового лайнера SSJ 75
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания S7 примет участие в разработке нового лайнера SSJ 75 

Rambler News Service 1 час назад
S7 Airlines примет участие в разработке проектных летно-технических, ресурсных и экономических требований к характеристикам новой модификации самолета SSJ100 на 75 мест — SSJ 75, которые предполагают комплексную модернизацию существующего лайнера, сообщили в авиакомпании.
Эксперты S7 совместно со специалистами «Гражданских самолетов Сухого» вошли в состав наблюдательного совета, который будет курировать разработку новой модификации самолета SSJ 75.
Ранее «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ОАК) и группа компаний S7 в рамках EurasiaAirshow в Турции подписали первое соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность сторон в поставках новой версии самолетов Sukhoi Superjet 100 на 75 мест — SSJ 75.
Ожидается, что проект нового самолета будет представлен до конца 2018 года, после чего в течение трех месяцев будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, отметили в S7.
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»), входит в группу компаний S7. В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14,2 млн пассажиров.
Rambler News Service: последние новости
ФАС предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание «Сухой» заключил соглашение на поставки новой версии SSJ-100 в Иран «Почта России» планирует перейти на российский софт до конца 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве90
Кореи помирились328
Поставим Макаревича на место942
Майские пенсии доставят по особому графику70
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение