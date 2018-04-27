Авиакомпания S7 примет участие в разработке нового лайнера SSJ 75

S7 Airlines примет участие в разработке проектных летно-технических, ресурсных и экономических требований к характеристикам новой модификации самолета SSJ100 на 75 мест — SSJ 75, которые предполагают комплексную модернизацию существующего лайнера, сообщили в авиакомпании.

Эксперты S7 совместно со специалистами «Гражданских самолетов Сухого» вошли в состав наблюдательного совета, который будет курировать разработку новой модификации самолета SSJ 75.

Ранее «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ОАК ) и группа компаний S7 в рамках EurasiaAirshow в Турции подписали первое соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность сторон в поставках новой версии самолетов Sukhoi Superjet 100 на 75 мест — SSJ 75.

Ожидается, что проект нового самолета будет представлен до конца 2018 года, после чего в течение трех месяцев будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, отметили в S7.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»), входит в группу компаний S7. В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14,2 млн пассажиров.