Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику «противника» на учениях под Челябинском

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Российские штурмовики Су-25 с авиабазы Кант Центрального военного округа, дислоцированной в Киргизии , уничтожили бронетехнику условного противника в ходе летно-тактических учений в Челябинской области . Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Экипажи «Грачей» выполнили более 20 вылетов на поиск и уничтожение бронированной техники и укрепленного командного пункта условного противника. Летчики применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы. Отработка учебно-боевых задач осуществлялась в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления", — отметили в военном округе.

В пресс-службе добавили, что полеты выполнялись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до 3 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что звено штурмовиков Су-25 было перебазировано из Киргизии на Южный Урал для участия в учениях.