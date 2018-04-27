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Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику «противника» на учениях под Челябинском
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Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику «противника» на учениях под Челябинском 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25 с авиабазы Кант Центрального военного округа, дислоцированной в Киргизии, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе летно-тактических учений в Челябинской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"Экипажи «Грачей» выполнили более 20 вылетов на поиск и уничтожение бронированной техники и укрепленного командного пункта условного противника. Летчики применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы. Отработка учебно-боевых задач осуществлялась в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления", — отметили в военном округе.
В пресс-службе добавили, что полеты выполнялись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до 3 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что звено штурмовиков Су-25 было перебазировано из Киргизии на Южный Урал для участия в учениях.
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