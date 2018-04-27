На Урале штурмовики уничтожили «противника» в условиях радиопомех

Российские штурмовики Су-25 авиабазы Кант, расположенной в Киргизии , приняли участие в летно-тактических учениях под Челябинском . «Экипажи „Грачей“ уничтожили бронетехнику и командный пункт „противника“, — передает пресс-служба Центрального военного округа.

Пилоты выполнили более 20 вылетов. Они применили управляемые и неуправляемые ракеты класса „воздух-поверхность“ и бомбы.

»Задачи отрабатывались в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления. Полеты выполнялись на скоростях до 750 километров в час и на высоте до трех тысяч метров", — подчеркнули в ЦВО.

Ранее звено перебазировалось на аэродром Шагол. Летчики преодолели более трех тысяч километров с дозаправками в Омске Новосибирске . Основная цель полетов — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности. На Урале летчики пробудут еще несколько недель.

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