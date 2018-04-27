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На Урале штурмовики уничтожили «противника» в условиях радиопомех
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На Урале штурмовики уничтожили «противника» в условиях радиопомех 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские штурмовики Су-25 авиабазы Кант, расположенной в Киргизии, приняли участие в летно-тактических учениях под Челябинском. «Экипажи „Грачей“ уничтожили бронетехнику и командный пункт „противника“, — передает пресс-служба Центрального военного округа.
Пилоты выполнили более 20 вылетов. Они применили управляемые и неуправляемые ракеты класса „воздух-поверхность“ и бомбы.
»Задачи отрабатывались в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления. Полеты выполнялись на скоростях до 750 километров в час и на высоте до трех тысяч метров", — подчеркнули в ЦВО.
Ранее звено перебазировалось на аэродром Шагол. Летчики преодолели более трех тысяч километров с дозаправками в Омске и Новосибирске. Основная цель полетов — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности. На Урале летчики пробудут еще несколько недель.
Кстати
Учения сейчас проходят и на российской военной базе в Таджикистане, которая также структурно входит в ЦВО. Накануне здесь по тревоге были подняты военнослужащие. Офицеры Генштаба оценят действия подразделений по охране и обороне военных объектов на полигонах Ляур и Самбули. Проверка продлится до конца недели.
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