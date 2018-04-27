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Российские военные впервые показали ударные беспилотники «Корсар»
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Российские военные впервые показали ударные беспилотники «Корсар» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Их провезли мимо Кремля
На прошедшей в ночь на пятницу репетиции Парада Победы в Москве впервые были представлены самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар». Они предназначены для разведки, транспортировки грузов и ведения радиоэлектронной борьбы.
Видео репетиции ранее опубликовал телеканал «Звезда.
Самолетный „Корсар“ выполнен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом. Аппарат имеет массу около 20 кг и способен нести управляемые ракеты „Атака“, а также многоцелевые реактивные гранаты.
Контейнеры для боеприпасов были показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.
В свою очередь вертолетный „Корсар“ изготовлен по схеме с соосными винтами, обеспечивая ему высокую маневренность.
Аппарат способен совершать посадки на маленьких и неподготовленных площадках, а также использоваться как в сухопутных войсках, так в военно-морском флоте. БПЛА может нести управляемые и неуправляемые ракеты.
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