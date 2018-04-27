Российские военные впервые показали ударные беспилотники «Корсар»

Их провезли мимо Кремля

На прошедшей в ночь на пятницу репетиции Парада Победы в Москве впервые были представлены самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар». Они предназначены для разведки, транспортировки грузов и ведения радиоэлектронной борьбы.

Видео репетиции ранее опубликовал телеканал «Звезда.

Самолетный „Корсар“ выполнен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом. Аппарат имеет массу около 20 кг и способен нести управляемые ракеты „Атака“, а также многоцелевые реактивные гранаты.

Контейнеры для боеприпасов были показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

В свою очередь вертолетный „Корсар“ изготовлен по схеме с соосными винтами, обеспечивая ему высокую маневренность.

Аппарат способен совершать посадки на маленьких и неподготовленных площадках, а также использоваться как в сухопутных войсках, так в военно-морском флоте. БПЛА может нести управляемые и неуправляемые ракеты.