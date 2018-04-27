AZUR air ждет поступления двух боингов, чтобы перевести их в российский реестр воздушных судов

«Сейчас процесс идет. Мы в стадии получения самолетов», — рассказали в авиакомпании. Ранее перевозчик сообщал, что подал в Росавиацию заявку на регистрацию в национальном реестре двух самолетов Boeing 767-300 — суда должны поступить в парк авиакомпании до лета. В общей сложности AZUR air планирует перевести в госреестр порядка десяти лайнеров. После вступления в российский реестр на фюзеляже самолетов вместо префиксов VP— и VQ-, обозначающих регистрацию на Бермудах , пассажиры увидят префикс RA-, а процедуры проверки летной годности воздушных судов перейдут от иностранных специалистов в российские центры сертификации экземпляра воздушных судов и Росавиацию. Кроме того, включение самолетов в национальный реестр должно принести авиакомпании определенный экономический эффект.