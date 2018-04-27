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AZUR air ждет поступления двух боингов, чтобы перевести их в российский реестр воздушных судов
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AZUR air ждет поступления двух боингов, чтобы перевести их в российский реестр воздушных судов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Сейчас процесс идет. Мы в стадии получения самолетов», — рассказали в авиакомпании.
Ранее перевозчик сообщал, что подал в Росавиацию заявку на регистрацию в национальном реестре двух самолетов Boeing 767-300 — суда должны поступить в парк авиакомпании до лета. В общей сложности AZUR air планирует перевести в госреестр порядка десяти лайнеров.
После вступления в российский реестр на фюзеляже самолетов вместо префиксов VP— и VQ-, обозначающих регистрацию на Бермудах, пассажиры увидят префикс RA-, а процедуры проверки летной годности воздушных судов перейдут от иностранных специалистов в российские центры сертификации экземпляра воздушных судов и Росавиацию. Кроме того, включение самолетов в национальный реестр должно принести авиакомпании определенный экономический эффект.
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