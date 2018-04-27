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Огонь с квадроцикла и оборона «Дома Павлова»: десантники выясняют, кто из них лучший стрелок
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Огонь с квадроцикла и оборона «Дома Павлова»: десантники выясняют, кто из них лучший стрелок 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Бойцы выполняют 12 упражнений с использованием трех видов оружия — автомата Калашникова, пистолета Макарова и пистолета Ярыгина.
Десантники-мастера владения оружием со всей страны съехались в Рязанскую область на первый в истории чемпионат ВДВ по практической стрельбе на Кубок командующего.
Больше 100 участников будут соревноваться в личных и командных зачетах на полигоне «Сельцы».
Задания максимально приближены к реальным боевым действиям.
Например, «Универсальный солдат»: комбинированная стрельба по шести мишеням от 5 до 200 метров из пистолета Ярыгина и автомата Калашникова. Или упражнение «Дом Павлова» — реконструкция обороны, когда зона видимости ограничена.
И если в тактической стрельбе есть время на прицеливание, то в практической нужно быть и метким и быстрым.
Одно из самых непростых упражнений на этих соревнованиях — это стрельба с квадроцикла. Пока одной рукой участник держит руль, второй из пистолета Макарова должен поразить мишень.
А еще есть перемещение с препятствиями по неустойчивой платформе под ногами. Даже мишени, напоминающие фигуру противника, двигаются и исчезают.
Стрелять в сложнейших условиях — обязательный боевой навык для каждого российского военнослужащего. Перенять опыт десантников приехали гости из Казахстана и даже сами попробовали поразить мишени.
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