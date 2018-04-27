Огонь с квадроцикла и оборона «Дома Павлова»: десантники выясняют, кто из них лучший стрелок

Бойцы выполняют 12 упражнений с использованием трех видов оружия — автомата Калашникова, пистолета Макарова и пистолета Ярыгина.

Десантники-мастера владения оружием со всей страны съехались в Рязанскую область на первый в истории чемпионат ВДВ по практической стрельбе на Кубок командующего.

Больше 100 участников будут соревноваться в личных и командных зачетах на полигоне «Сельцы».

Задания максимально приближены к реальным боевым действиям.

Например, «Универсальный солдат»: комбинированная стрельба по шести мишеням от 5 до 200 метров из пистолета Ярыгина и автомата Калашникова. Или упражнение «Дом Павлова» — реконструкция обороны, когда зона видимости ограничена.

И если в тактической стрельбе есть время на прицеливание, то в практической нужно быть и метким и быстрым.

Одно из самых непростых упражнений на этих соревнованиях — это стрельба с квадроцикла. Пока одной рукой участник держит руль, второй из пистолета Макарова должен поразить мишень.

А еще есть перемещение с препятствиями по неустойчивой платформе под ногами. Даже мишени, напоминающие фигуру противника, двигаются и исчезают.