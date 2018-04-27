«Иван Хурс» завершил заводские испытания и готовится к государственным

Новейший российский корабль связи «Иван Хурс» закончил ходовые испытания в Балтийском море. В ближайшее время его поставят в док, где специалисты "Северной верфи" осмотрят винты и рули судна, ликвидируют неполадки, выявленные во время тестирования, покрасят и подготовят корабль уже к государственным испытаниям. Их планируют начать с середины мая, сообщает пресс-служба завода-производителя.

Ни создатели, ни военные не спешат делиться характеристиками «Ивана Хурса». Достоверно известны только его габариты: длина — 95 метров, ширина — 16 метров, водоизмещение — 4 тысячи тонн. Однако уникальные особенности корабля — это не скорость и не размеры, а радиоэлектронное оборудование. А о нем есть только неподтвержденная информация.

Так, основной задачей «Ивана Хурса» станет разведка. Его электроника способна перехватывать радиосообщения других кораблей, следить за ними, а при необходимости еще и ставить помехи.

По данным агентства «Интерфакс», новый корабль связи будет служить на Черноморском флоте, где заменит разведывательный «Лиман», который затонул в апреле 2017 года.