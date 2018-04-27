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«Иван Хурс» завершил заводские испытания и готовится к государственным
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«Иван Хурс» завершил заводские испытания и готовится к государственным 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Новейший российский корабль связи «Иван Хурс» закончил ходовые испытания в Балтийском море. В ближайшее время его поставят в док, где специалисты "Северной верфи" осмотрят винты и рули судна, ликвидируют неполадки, выявленные во время тестирования, покрасят и подготовят корабль уже к государственным испытаниям. Их планируют начать с середины мая, сообщает пресс-служба завода-производителя.
Ни создатели, ни военные не спешат делиться характеристиками «Ивана Хурса». Достоверно известны только его габариты: длина — 95 метров, ширина — 16 метров, водоизмещение — 4 тысячи тонн. Однако уникальные особенности корабля — это не скорость и не размеры, а радиоэлектронное оборудование. А о нем есть только неподтвержденная информация.
Так, основной задачей «Ивана Хурса» станет разведка. Его электроника способна перехватывать радиосообщения других кораблей, следить за ними, а при необходимости еще и ставить помехи.
По данным агентства «Интерфакс», новый корабль связи будет служить на Черноморском флоте, где заменит разведывательный «Лиман», который затонул в апреле 2017 года.
"Иван Хурс" — это уже второй корабль проекта 18280. Первый, "Юрий Иванов", передали российским ВМС в 2014 году, а флаг на нем подняли в июле 2015 года. Сейчас корабль служит на Северном флоте.
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