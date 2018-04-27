В Службе безопасности полетов авиации ВС РФ почтили память Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Пстыго

В частности, была проведена научно-практическая конференция, посвященная жизни и службе военачальника, открытие его бюста.

В Службе безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации прошли мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения Героя Советского Союза маршала авиации Пстыго Ивана Ивановича, первого начальника Центральной инспекции безопасности полетов Вооруженных Сил СССР, создавшего эту структуру и внесшего неоценимый вклад в теорию и практику обеспечения безопасности полетов авиации.

На научном форуме были рассмотрены вопросы эффективности функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиации ВС РФ и совершенствования ее работы.

Особое внимание было уделено анализу результатов разработки концепции безопасности полетов авиации ВС РФ на период 2015?2025 годов и программы ее реализации.

Концепция предусматривает создание единой информационно-аналитической системы безопасности полетов с автоматизированными системами контроля параметров авиационной системы на каждом аэродроме, позволяющими отслеживать параметры состояния авиационной техники, авиационного персонала, естественной и искусственной составляющих авиационной среды и конкретных исполнительных подсистем «экипаж — воздушное судно».

В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею прославленного военачальника, в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ в торжественной обстановке, в присутствии личного состава, членов семьи военачальника был открыт его бронзовый бюст.

В музее Службы безопасности полетов авиации ВС РФ состоялось открытие экспозиции, посвященной прославленному маршалу.