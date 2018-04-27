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В Службе безопасности полетов авиации ВС РФ почтили память Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Пстыго
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В Службе безопасности полетов авиации ВС РФ почтили память Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Пстыго 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, была проведена научно-практическая конференция, посвященная жизни и службе военачальника, открытие его бюста.
В Службе безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации прошли мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения Героя Советского Союза маршала авиации Пстыго Ивана Ивановича, первого начальника Центральной инспекции безопасности полетов Вооруженных Сил СССР, создавшего эту структуру и внесшего неоценимый вклад в теорию и практику обеспечения безопасности полетов авиации.
Под руководством начальника Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Байнетова была проведена научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы безопасности полетов», в которой приняли участие представители научных организаций Минобороны России, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Госкорпорации «Роскосмос», предприятий промышленности и научно-исследовательских институтов гражданской авиации.
На научном форуме были рассмотрены вопросы эффективности функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиации ВС РФ и совершенствования ее работы.
Особое внимание было уделено анализу результатов разработки концепции безопасности полетов авиации ВС РФ на период 2015?2025 годов и программы ее реализации.
Концепция предусматривает создание единой информационно-аналитической системы безопасности полетов с автоматизированными системами контроля параметров авиационной системы на каждом аэродроме, позволяющими отслеживать параметры состояния авиационной техники, авиационного персонала, естественной и искусственной составляющих авиационной среды и конкретных исполнительных подсистем «экипаж — воздушное судно».
В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею прославленного военачальника, в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ в торжественной обстановке, в присутствии личного состава, членов семьи военачальника был открыт его бронзовый бюст.
В музее Службы безопасности полетов авиации ВС РФ состоялось открытие экспозиции, посвященной прославленному маршалу.
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