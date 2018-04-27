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СМИ: ВМС Индонезии могут принять участие в Главном военно-морском параде в Петербурге
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СМИ: ВМС Индонезии могут принять участие в Главном военно-морском параде в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Военно-морские силы Индонезии намерены в этом году принять участие в Главном военно-морском параде Санкт-Петербурге. Об этом сообщил командующий Западного оперативного флота контр-адмирал Юдо Маргоно в Тегеране на встрече с главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым, передает в пятницу новостной портал «Компас».
"Хочу выразить надежду, что корабли индонезийских ВМС прибудут в Петербург для участия в параде в июле этого года", — отметил флотоводец.
По его словам, военно-политическое руководство страны также намерено направить корабли во Владивосток, где в рамках Восточного экономического форума запланирована регата больших парусников.
Встреча главкома ВМФ РФ с индонезийским командующим прошла в рамках Военно-морского симпозиума стран Индийского океана.
Первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 30 июля 2017 года. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, он будет проводиться ежегодно. В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, 25 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих.
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