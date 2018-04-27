Два пассажирских корабля для прогулочных и экскурсионных рейсов заложили в Татарстане

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК / Республика Татарстан /, 27 апреля. / ТАСС /. Два пассажирских корабля проектов 03620 и 03621 для выполнения прогулочных и экскурсионных рейсов заложили в пятницу на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане, передает корреспондент ТАСС.

" [ Президент России ] Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед оборонной промышленностью увеличить выпуск высокотехнологичной техники из серии гражданского и двойного назначения на 50%. Исходя из этого вектора, мы конкретно и будем строить свою задачу", — сказал на церемонии закладки судна гендиректор завода Александр Карпов

Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) — дизельные теплоходы, с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки, конструктивный тип судов — однокорпусный, стальной. Как сообщили в пресс-службе завода, суда отвечают высоким требованиям комфортности и безопасности перевозок, оборудованы системой аудиогида на пяти языках.