Два пассажирских корабля для прогулочных и экскурсионных рейсов заложили в Татарстане 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 27 апреля. /ТАСС/. Два пассажирских корабля проектов 03620 и 03621 для выполнения прогулочных и экскурсионных рейсов заложили в пятницу на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане, передает корреспондент ТАСС.
" [Президент России] Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед оборонной промышленностью увеличить выпуск высокотехнологичной техники из серии гражданского и двойного назначения на 50%. Исходя из этого вектора, мы конкретно и будем строить свою задачу", — сказал на церемонии закладки судна гендиректор завода Александр Карпов.
Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) — дизельные теплоходы, с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки, конструктивный тип судов — однокорпусный, стальной. Как сообщили в пресс-службе завода, суда отвечают высоким требованиям комфортности и безопасности перевозок, оборудованы системой аудиогида на пяти языках.
Зеленодольский завод имени A. M. Горького — одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных судов различных классов и назначений.