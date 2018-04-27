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Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки
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Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В тамбовской бригаде спецназа прошли занятия по отработке нештатных ситуаций во время десантирования, сообщили в штабе Западного военного округа.
На стапелях специализированного полигона разведчики научились действовать в случае ЧП в воздухе: схождении в воздухе, посадке на купол товарища, крышу здания, высоковольтную линию электропередач, деревья, при отказе основного парашюта и запутывании строп.
Затем военные выполнили десантирование с высот от 600 до 2000 метров с задержкой раскрытия парашюта на 20 секунд. Прыжки выполнялись с вертолета в полном снаряжении и с оружием. Паря под куполом, необходимо было вести прицельный огонь по мишеням и приземлиться точно в назначенное место.
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