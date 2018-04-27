Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки

В тамбовской бригаде спецназа прошли занятия по отработке нештатных ситуаций во время десантирования, сообщили в штабе Западного военного округа.

На стапелях специализированного полигона разведчики научились действовать в случае ЧП в воздухе: схождении в воздухе, посадке на купол товарища, крышу здания, высоковольтную линию электропередач, деревья, при отказе основного парашюта и запутывании строп.

Затем военные выполнили десантирование с высот от 600 до 2000 метров с задержкой раскрытия парашюта на 20 секунд. Прыжки выполнялись с вертолета в полном снаряжении и с оружием. Паря под куполом, необходимо было вести прицельный огонь по мишеням и приземлиться точно в назначенное место.