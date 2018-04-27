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Стратегические пирожки: в Марий Эл показали кухню ракетных войск
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Стратегические пирожки: в Марий Эл показали кухню ракетных войск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Двадцать команд бились за право представить РВСН в финале конкурса «Армейский запас».
На базе Йошкар-Олинского соединения РВСН прошли соревнования среди представителей продовольственных служб, поваров и пекарей.
Двадцать команд — от Тверской до Иркутской областей — бились за право представить РВСН в финале конкурса «Армейский запас».
Каждая команда состояла из четырех человек: представителей продовольственных служб, двух поваров и одного пекаря. Им нужно было приготовить для бойцов полноценный обед — салат, борщ, плов и компот с булочкой.
Блюда были простые и полезные, но совсем не диетические. Полевой обед должен быть сытным — не меньше двух тысяч килокалорий, согласно нормам.
Впервые в рамках конкурса применялись новые образцы техники для приготовления блюд в полевых условиях — СКПР (склад-контейнер полевой разборный), автомобиль-рефрижератор, автомобиль для подвоза воды и большая линейка новейших полевых кухонь, а также палатки-столовые М-10 и М-30.
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