Стратегические пирожки: в Марий Эл показали кухню ракетных войск

Двадцать команд бились за право представить РВСН в финале конкурса «Армейский запас».

На базе Йошкар-Олинского соединения РВСН прошли соревнования среди представителей продовольственных служб, поваров и пекарей.

Двадцать команд — от Тверской до Иркутской областей — бились за право представить РВСН в финале конкурса «Армейский запас».

Каждая команда состояла из четырех человек: представителей продовольственных служб, двух поваров и одного пекаря. Им нужно было приготовить для бойцов полноценный обед — салат, борщ, плов и компот с булочкой.

Блюда были простые и полезные, но совсем не диетические. Полевой обед должен быть сытным — не меньше двух тысяч килокалорий, согласно нормам.

Впервые в рамках конкурса применялись новые образцы техники для приготовления блюд в полевых условиях — СКПР (склад-контейнер полевой разборный), автомобиль-рефрижератор, автомобиль для подвоза воды и большая линейка новейших полевых кухонь, а также палатки-столовые М-10 и М-30.