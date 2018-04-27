Разведчики ЗВО на занятиях по воздушно-десантной подготовке отработали действия при экстремальных приземлениях

Военнослужащие на стапелях учились правильно действовать при схождении друг на друга, приземлении на купол товарища, крышу здания, высоковольтные линии электропередач, деревья, при отказе основного парашюта или запутывании в стропах.

Тамбове , на одном из специализированных полигонов, военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) во время воздушно-десантной подготовки отработали нестандартные экстремальные ситуации.

Разведчики в ходе подготовки к прыжкам на стапелях отработали действия при приземлении на купол товарища, крышу здания, высоковольтные линии электропередач, деревья, при отказе основного парашюта или запутывании в стропах.

Парашютные прыжки разведчики совершили с высоты от 600 до 2000 метров с задержкой раскрытия купола на 20 секунд. При этом во время десантирования военнослужащие отработали ведение в воздухе прицельного огня по условному противнику, а также приземление на ограниченную площадку.

Прыжки разведчики выполняли с вертолета Ми-8АМТШ с использованием десантных парашютов Д-6 в полном снаряжении и со штатным оружием.