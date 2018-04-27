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Разведчики ЗВО на занятиях по воздушно-десантной подготовке отработали действия при экстремальных приземлениях
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Разведчики ЗВО на занятиях по воздушно-десантной подготовке отработали действия при экстремальных приземлениях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие на стапелях учились правильно действовать при схождении друг на друга, приземлении на купол товарища, крышу здания, высоковольтные линии электропередач, деревья, при отказе основного парашюта или запутывании в стропах.
В Тамбове, на одном из специализированных полигонов, военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) во время воздушно-десантной подготовки отработали нестандартные экстремальные ситуации.
Разведчики в ходе подготовки к прыжкам на стапелях отработали действия при приземлении на купол товарища, крышу здания, высоковольтные линии электропередач, деревья, при отказе основного парашюта или запутывании в стропах.
Парашютные прыжки разведчики совершили с высоты от 600 до 2000 метров с задержкой раскрытия купола на 20 секунд. При этом во время десантирования военнослужащие отработали ведение в воздухе прицельного огня по условному противнику, а также приземление на ограниченную площадку.
Прыжки разведчики выполняли с вертолета Ми-8АМТШ с использованием десантных парашютов Д-6 в полном снаряжении и со штатным оружием.
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