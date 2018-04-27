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Военная делегация из Пакистана ознакомилась с процессом подготовки будущих офицеров ВДВ России
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Военная делегация из Пакистана ознакомилась с процессом подготовки будущих офицеров ВДВ России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе посещения учебного центра РВВДКУ Сельцы пакистанские офицеры особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России.
Военная делегация Исламской Республики Пакистан посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ).
В процессе обмена опытом пакистанские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой десантного вуза и посетили занятия будущих офицеров Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
В ходе посещения учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сельцы военнослужащие Пакистана особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России.
Визит пакистанской военной делегации в РВВДКУ проходил в соответствии с Планом международной деятельности российского военного ведомства на 2018 год.
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