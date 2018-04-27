Военная делегация из Пакистана ознакомилась с процессом подготовки будущих офицеров ВДВ России

В ходе посещения учебного центра РВВДКУ Сельцы пакистанские офицеры особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России

Военная делегация Исламской Республики Пакистан посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ).

В процессе обмена опытом пакистанские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой десантного вуза и посетили занятия будущих офицеров Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

В ходе посещения учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сельцы военнослужащие Пакистана особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России.