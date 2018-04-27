Ещё
Проезд военной техники по Тверской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проезд военной техники по Тверской 

News.ru 40 минут назад
Фото: News.ru
В ночь с 26 на 27 апреля в Москве прошла первая ночная репетиция Парада Победы, в которой участвовали все пешие подразделения и военная техника, за исключением авиации.
Российская военная техника выстроилась на Тверской улице. Около 23:00 колонна двинулась в сторону Красной площади, после — свернула на набережную Москвы-реки и направилась по Новому Арбату к месту временной дислокации.
Вторая ночная тренировка ожидается 3 мая, 6 мая пройдет генеральная репетиция.
9 мая зрители впервые увидят боевую машину поддержки танков «Терминатор». В небе над городом пролетят новейшие Су-57. Всего к шествию готовятся более 13 тысяч человек, 159 единиц техники и вооружения, а также более 70 вертолётов и самолётов.
News.ru: последние новости
США направили к границам России беспилотник-разведчик Похоронное бюро в США хочет разместить у себя памятник советским летчикам «Победа» объявила о стоячих креслах в самолетах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение