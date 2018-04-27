Проезд военной техники по Тверской

В ночь с 26 на 27 апреля в Москве прошла первая ночная репетиция Парада Победы, в которой участвовали все пешие подразделения и военная техника, за исключением авиации.

Российская военная техника выстроилась на Тверской улице. Около 23:00 колонна двинулась в сторону Красной площади, после — свернула на набережную Москвы-реки и направилась по Новому Арбату к месту временной дислокации.

Вторая ночная тренировка ожидается 3 мая, 6 мая пройдет генеральная репетиция.

9 мая зрители впервые увидят боевую машину поддержки танков «Терминатор». В небе над городом пролетят новейшие Су-57. Всего к шествию готовятся более 13 тысяч человек, 159 единиц техники и вооружения, а также более 70 вертолётов и самолётов.