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Горит склад с боеприпасами: Балтфлот и МЧС провели совместные учения
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Горит склад с боеприпасами: Балтфлот и МЧС провели совместные учения 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня воинская часть Ладушкина стала площадкой для тактических учений сил МЧС, пожарной дружины Балтфлота и новой спецтехники. По заранее спланированному сценарию там произошёл пожар на складе с боеприпасами.
Евгения Чирочкина, корреспондент:
— Замыкание электропроводки в автомобиле стало причиной пожара на складе с боеприпасами. Начать тушить огонь необходимо в течение 8 минут, в этом случае от скорости реагирования зависит всё.
За несколько минут личный состав бригады оповещает дежурную службу и самостоятельно приступает к тушению огня. Схема поведения в критических ситуациях доведена до автоматизма.
Пожар не настоящий. Условное тушение огня отрабатывают силы МЧС и дружина Балтфлота. В занятиях задействована и новая спецтехника.
Этому бронеавтомобилю не страшны ни горячие языки пламени, ни препятствия на пути. Специальная техника легко может пойти на таран.
Игорь Олерский, начальник службы пожарной безопасности Балтийского флота:
— Это автомобиль пожарный специальный бронированный. Он предназначен специально для тушения пожаров на складах с данным имуществом. Личный состав расчёта или экипаж, как можно назвать, он не выходит из кабины, находится в бронированной кабине и тушит пожар с помощью пульта.
Около 50 человек и 6 единиц техники. С условным пожаром в особой зоне специалисты справились за 20 минут. Тактические учения в воинских частях проходят раз в три месяца. В задачу входит не только проверка подготовки отрядов, но и взаимодействие нескольких служб.
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