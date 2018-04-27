Таинственная подводная лодка появилась внезапно и испугала дайверов

Группа дайверов из Швейцарии изучала подводные обломки C-53 у побережья Косумеля в Мексике , как вдруг из глубины послышался странный скрежетащий шум. Из тьмы внезапно показалась странная субмарина, курс которой был проложен прямо рядом с ныряльщиками.

Десятиметровое подводное судно явно не принадлежит действующей армии — оно слишком маленькое, да и расцветка далека до уставной. Удивление вызывает и странный звук, с которым субмарина выплывает из темных глубин океана.

Дайверы предположили, что это может быть туристическое подводное судно. Однако, в окрестностях нет ни одной фирмы, обладающей таким оснащением — подводное путешествие на персональной подлодке должно стоить очень недешево. Вероятнее всего, очевидцы столкнулись с транспортом картелей — в своем бизнесе они используют любой транспорт, история помнит и про подводные лодки.