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Таинственная подводная лодка появилась внезапно и испугала дайверов
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Таинственная подводная лодка появилась внезапно и испугала дайверов 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Группа дайверов из Швейцарии изучала подводные обломки C-53 у побережья Косумеля в Мексике, как вдруг из глубины послышался странный скрежетащий шум. Из тьмы внезапно показалась странная субмарина, курс которой был проложен прямо рядом с ныряльщиками.
Десятиметровое подводное судно явно не принадлежит действующей армии — оно слишком маленькое, да и расцветка далека до уставной. Удивление вызывает и странный звук, с которым субмарина выплывает из темных глубин океана.
Дайверы предположили, что это может быть туристическое подводное судно. Однако, в окрестностях нет ни одной фирмы, обладающей таким оснащением — подводное путешествие на персональной подлодке должно стоить очень недешево. Вероятнее всего, очевидцы столкнулись с транспортом картелей — в своем бизнесе они используют любой транспорт, история помнит и про подводные лодки.
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