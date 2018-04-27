Ямал поздравляет авиаполк морской авиации Черноморского флота с вековым юбилеем

Дмитрий Кобылкин отметил, что в этом солидном юбилее — честное и ответственное служение Родине, героическая защита её рубежей, обеспечение высокой боевой готовности и, что важно — безопасности наших граждан.

«Для дружбы нет расстояний. И это действительно так. Наше многолетнее и конструктивное сотрудничество, направленное на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, и сегодня крепится реальными делами, вносит весомый вклад в развитие военно-шефских связей Ямала с Черноморским флотом страны.

Пользуясь случаем, искренне благодарю командование и личный состав авиаполка за доблестную службу, верность Присяге, боевому братству и Отечеству. Примите самые тёплые пожелания дальнейших успехов в службе во славу России. Здоровья вам, счастья и благополучия», — говорится в поздравлении Дмитрия Кобылкина.

Сегодня, 27 апреля, в Каче будет установлен закладной камень памятника, посвящённого летчикам, воевавшим в Великую Отечественную войну. За основу взята кабина легендарного штурмовика Ил-2, который был поднят со дна Керченского пролива. Памятник планируется открыть 17 июля — в День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Арктический регион с 2001 года в рамках заключённого соглашения о совместной работе по укреплению и развитию военно-шефских связей курирует 318-й отдельный смешанный авиационный полк морской авиации Черноморского флота. Основная цель военно-шефских связей — это качественная подготовка юношей допризывного и призывного возраста по основам военной службы, военно-патриотическое воспитание молодёжи, формирование чувства ответственности за безопасность страны, понимания значимости профессии защитника Отечества. За период с 2001 по 2017 годы только в Качинском гарнизоне срочную службу прошли 92 ямальца; в 2018 году здесь служат 10 северян.

Важной составляющей военно-шефской работы являются мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2014 году значимым событием стало проведение I военно-патриотических сборов допризывной казачьей молодёжи на базе 318-го авиационного полка морской авиации Черноморского флота в посёлке Кача города Севастополь. В рамках программы сборов юные казаки познакомились с военной техникой, провели соревнования. Основной целью сборов стало знакомство курсантов центра с реальными условиями армейской службы и быта военнослужащих. Ребята жили в казарме по армейскому режиму, выполняли все бытовые обязанности, проходили интенсивный курс допризывной подготовки.

На сегодняшний день завершено согласование сроков и условий реализации аналогичного проекта с командованием Черноморского флота. Военные сборы «Черноморский рубеж» состоятся с 20 по 30 июля. Начиная с 2015 года, было организовано и проведено три выезда ямальской молодёжи (57 курсантов) для принятия участия в военных сборах «Черноморский рубеж». В рамках программы юноши познакомились с историей и боевыми традициями войсковой части 49311 и Черноморского флота, с условиями службы, посетили музей подводных лодок, боевые корабли и подлодки Черноморского флота. С ребятами были организованы занятия по строевой, огневой, физической, водолазной, горной, тактической, воздушно-десантной, технической, медицинской, конной, топографической подготовке, а также спортивные и досуговые мероприятия.