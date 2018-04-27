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В ЦВО задействуют беспилотную авиацию для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Сибири
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В ЦВО задействуют беспилотную авиацию для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Сибири 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для обнаружения скрытых очагов возгорания будут применяться инфракрасные камеры.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа задействуют для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Алтайском крае и Кемеровской области.
Расчеты «Орлан-10» ежедневно возьмут под контроль более 2 тысяч квадратных километров местности с высоты птичьего полета. В ходе авиационного патрулирования локальной территории днем и ночью будет осуществляться просмотр видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме реального времени. Для обнаружения скрытых очагов горения торфяных залеж применят камеры инфракрасного диапазона. После обнаружения очага возгорания оператор БПЛА определит точечные координаты и передаст на пункт управления беспилотной авиацией.
Используя беспилотную авиацию, появится возможность значительно уменьшить временные показатели, в кратчайшие сроки произвести разведку места пожара и принять меры по его тушению.
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