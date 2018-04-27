Стремительный рывок: десантники обнаружили и уничтожили условных «боевиков» под Псковом

Эти тактические учения стали финальной точкой в итоговой проверке 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Стремительная атака во фланг условного противника — десантники в Псковской области уничтожили условных «боевиков» на полигоне Кислово.

Подразделения ВДВ без применения военной техники проводят тщательную разведку позиций. Затем, обнаружив слабое место, они незаметно подходят к укреплениям условных «террористов» и окружают их.

При выполнении задач десантники также проверили в бою новейшие средства управления войсками «Андромеда-Д» и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эти тактические учения стали финальной точкой в итоговой проверке 76-й десантно-штурмовой дивизии.