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Стремительный рывок: десантники обнаружили и уничтожили условных «боевиков» под Псковом
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Стремительный рывок: десантники обнаружили и уничтожили условных «боевиков» под Псковом 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Эти тактические учения стали финальной точкой в итоговой проверке 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Стремительная атака во фланг условного противника — десантники в Псковской области уничтожили условных «боевиков» на полигоне Кислово.
Подразделения ВДВ без применения военной техники проводят тщательную разведку позиций. Затем, обнаружив слабое место, они незаметно подходят к укреплениям условных «террористов» и окружают их.
При выполнении задач десантники также проверили в бою новейшие средства управления войсками «Андромеда-Д» и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эти тактические учения стали финальной точкой в итоговой проверке 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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