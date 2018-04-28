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Десантники в Псковской области провели стремительную атаку во фланг условного противника, без применения боевой техники
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Десантники в Псковской области провели стремительную атаку во фланг условного противника, без применения боевой техники 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Проводимое тактическое учение подразделений ВДВ в Псковской области стало заключительной частью итоговой проверки десантно-штурмового соединения за зимний период обучения.
В ходе тактического учения с боевой стрельбой подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне Кислово вели борьбу с мобильными группами условного противника оказывающих активное огневое сопротивление.
Десантники после проведения тщательной разведки огневых точек условного противника провели стремительную атаку на укрепленные позиции подразделений условного противника. Не применяя боевую технику, военнослужащие ВДВ смогли незаметно приблизиться к позициям условного врага и провести успешную атаку.
В процессе решения задач, на учениях отрабатывались особенности применения десантно-штурмовых подразделений ВДВ без боевой техники.
В ходе учения батальон ВДВ выполнял учебно-боевую задачу в тылу условного противника применяя новейшие средства управления войсками в тактическом звене «Андромеда-Д», подразделения беспилотных летательных аппаратов и средства радиоэлектронной борьбы.
Проводимое тактическое учение подразделений ВДВ в Псковской области стало заключительной частью итоговой проверки десантно-штурмового соединения за зимний период обучения.
Проверка способностей десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений к выполнению задач по предназначению в различных условиях проводилась под контролем командира 76-й гвардейской дивизии ВДВ.
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