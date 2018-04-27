В День Победы на Камчатке пройдут торжественные шествия военнослужащих и марш военной техники

Вилючинске. Мероприятия пройдут в Петропавловске–Камчатском, Елизово

9 мая на Камчатке торжественные шествия военнослужащих и марш военной техники Войск и сил на Северо-востоке России , в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в трех городах края. Центрами праздничных торжеств станут Петропавловск–Камчатский, Елизово и Вилючинск.

Основные праздничные мероприятия состояться в Петропавловске–Камчатском, где по главной площади в составе 11 парадных расчетов пройдут более 800 военнослужащих и служащих других ведомств. Впервые один парадный расчет морских пехотинцев Тихоокеанского флота будет экипирован в костюм «Ратник».

В составе механизированной колонны проследуют новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «КамАЗ», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Град» и специальная техника. Также будут показаны пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и новые бронетранспортёры БТР-82А.

Всего в механизированной колонне задействуют 21 единицу боевой техники.