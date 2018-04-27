Ещё
В День Победы на Камчатке пройдут торжественные шествия военнослужащих и марш военной техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы на Камчатке пройдут торжественные шествия военнослужащих и марш военной техники 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятия пройдут в Петропавловске–Камчатском, Елизово и Вилючинске.
9 мая на Камчатке торжественные шествия военнослужащих и марш военной техники Войск и сил на Северо-востоке России, в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в трех городах края. Центрами праздничных торжеств станут Петропавловск–Камчатский, Елизово и Вилючинск.
Основные праздничные мероприятия состояться в Петропавловске–Камчатском, где по главной площади в составе 11 парадных расчетов пройдут более 800 военнослужащих и служащих других ведомств. Впервые один парадный расчет морских пехотинцев Тихоокеанского флота будет экипирован в костюм «Ратник».
В составе механизированной колонны проследуют новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «КамАЗ», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Град» и специальная техника. Также будут показаны пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и новые бронетранспортёры БТР-82А.
Всего в механизированной колонне задействуют 21 единицу боевой техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Под Краснодаром зенитчики отбили массированную атаку «противника» Военные летчики завершили подготовку к военному параду 9 мая на Красной площади Российская военная база в Таджикистане поднята по учебной тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1615
Госдеп составил список послушных стран214
В США предрекли смерть морской авиации России274
Бузова опешила от хамства Распутиной36
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство97
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение