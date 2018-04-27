Ещё
В Беломорской базе Северного флота прошло противопожарное учение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беломорской базе Северного флота прошло противопожарное учение 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии были задействованы силы и средства пожарных команд технической базы вооружения.
На территории технической базы вооружения Беломорской военно-морской базы Северного флота под руководством командира части капитана 1 ранга Алексея Штрамбранда состоялось пожарно-тактическое учение по ликвидации пожара на одном из складов.
В соответствии с тактическим замыслом, на одном из складов воинской части при проведении плановых работ произошло короткое замыкание электропроводки и возгорание электрощита. После получения доклада о пожаре дежурным по части была объявлена пожарная тревога. Личный состав склада эвакуировал имущество, а затем до прибытия пожарных команд приступил к ликвидации очага возгорания собственными средствами и силами.
На учениях по ликвидации пожара были задействованы силы и средства пожарных команд технической базы вооружения, пожарной части города Северодвинска и Государственного центрального морского полигона МО РФ. Личный состав базы вооружения продемонстрировал четкие, слаженные и грамотные действия при ликвидации очага возгорания и успешно отработал порядок взаимодействия подразделения с противопожарными формированиями других частей и ведомств, оперативными службами района.
Цели и задачи пожарно-тактического учения были достигнуты. Проведена проверка исправности пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации персонала. Состояние ближайших источников противопожарного водоснабжения находилось на должном уровне. Отработаны действия личного состава воинской части и пожарно-спасательных подразделений по тушению условного пожара, а также организация действия оперативного штаба по ликвидации очага возгорания.
ТК «Звезда»: последние новости
Под Краснодаром зенитчики отбили массированную атаку «противника» Военные летчики завершили подготовку к военному параду 9 мая на Красной площади Российская военная база в Таджикистане поднята по учебной тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1686
Госдеп составил список послушных стран260
В США предрекли смерть морской авиации России309
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей71
Бузова опешила от хамства Распутиной47
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение