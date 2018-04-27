В Беломорской базе Северного флота прошло противопожарное учение

В мероприятии были задействованы силы и средства пожарных команд технической базы вооружения.

На территории технической базы вооружения Беломорской военно-морской базы Северного флота под руководством командира части капитана 1 ранга Алексея Штрамбранда состоялось пожарно-тактическое учение по ликвидации пожара на одном из складов.

В соответствии с тактическим замыслом, на одном из складов воинской части при проведении плановых работ произошло короткое замыкание электропроводки и возгорание электрощита. После получения доклада о пожаре дежурным по части была объявлена пожарная тревога. Личный состав склада эвакуировал имущество, а затем до прибытия пожарных команд приступил к ликвидации очага возгорания собственными средствами и силами.

На учениях по ликвидации пожара были задействованы силы и средства пожарных команд технической базы вооружения, пожарной части города Северодвинска и Государственного центрального морского полигона МО РФ . Личный состав базы вооружения продемонстрировал четкие, слаженные и грамотные действия при ликвидации очага возгорания и успешно отработал порядок взаимодействия подразделения с противопожарными формированиями других частей и ведомств, оперативными службами района.

Цели и задачи пожарно-тактического учения были достигнуты. Проведена проверка исправности пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации персонала. Состояние ближайших источников противопожарного водоснабжения находилось на должном уровне. Отработаны действия личного состава воинской части и пожарно-спасательных подразделений по тушению условного пожара, а также организация действия оперативного штаба по ликвидации очага возгорания.