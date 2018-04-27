Минное заграждение для российского флота

Всего предполагается построить для всех четырех российских флотов восемь кораблей проекта 12700 «Александрит» ближней морской зоны. Флагман — « Александр Обухов » — уже в строю с декабря 2016 года. «Иван Антонов», как было сказано, будет полностью готов в конце этого года. Еще три корабля — «Георгий Курбатов», « Владимир Емельянов » и «Яков Баляев» в различной степени готовности. Но они должны быть введены в строй в этом десятилетии. На постройку еще трех тральщиков подписан контракт, и они будут заложены на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в 2018-2019 годах.

При строительстве этих кораблей, разработанных в ЦМКБ «Алмаз» используют уникальные технологии. Некоторые нигде в мире больше не встречаются. Так, например, на СНСЗ способны изготавливать монолитные корпуса из стеклопластика длиной до 80 метров на основании технологии вакуумной инфузии. Судостроители прочих стран способны делать из монолитного стеклопластика максимум катера.

Корпус из стеклопластика как нельзя лучше подходит именно для минных тральщиков, поскольку он не обладает магнитными свойствами. То есть на него не реагируют мины, срабатывающие на массу намагничивающегося металла. Между тем, раньше этот тип кораблей и в России, и в СССР строили не только из маломагнитных сталей, но даже из дерева. Корпуса советских тральщиков проекта 1265, которые начали приходить в ВМФ в 70-е годы и эксплуатируются до сих пор, как раз из дерева и изготовлены. Для защиты от химически агрессивной морской среды они покрыты сверху тонким пластиком.

Корабли проекта 12700 соответствуют новому подходу в противоминной обороне — концепции «охотника за минами». За минами, прежде всего, современными, которые способны противостоять традиционным средствам борьбы с ними — при помощи контактных тралов. В связи с чем на «Александритах» сформирован мощный противоминный контур, который включает в себя комплекс гидроакустических станций (как стационарных, так и буксируемых). Также корабли оснащены подводными аппаратами — и телеуправляемыми, и полностью автономного действия. То есть — роботизированными.

Одна из важнейших характеристик данного типа кораблей — уровень физических полей, на которые срабатывают мины. Их необходимо минимизировать. К таким мероприятиям относится создание корпуса и надстроек из стеклопластика, на который не реагируют магнитные мины. Но при этом на корабле достаточно металлического оборудования, способного намагничиваться. Поэтому на борту есть специальная аппаратура размагничивания.

Необходимо также минимизировать и электромагнитное излучение, и электростатическое поле, и акустические шумы, поскольку современные неконтактные мины имеют самые разнообразные взрыватели, настроенные на различные излучения. Зачастую одна мина может иметь универсальный взрыватель.

При разработке тральщиков проекта 12700 проведен комплекс мероприятий по снижению шумности корабля, которые сродни тем, которые используются при создании подводных лодок. Двигатель установлен на демпфирующую платформу, широко использованы резиновые покрытия, снижающие вибрационные шумы, в трубопроводах используются гибкие вставки, шумящие механизмы установлены на изолированные амортизаторы.

Характеристики этого противоминного корабля таковы. Водоизмещение — 890 тонн. Длина — 62 м, ширина — 11 м, осадка — 2,7 м. Мощность силовой установки — 2×2500 л.с. Максимальная скорость — 16,5 узлов. Дальность плавания на скорости в 10 узлов — 1500 миль. Экипаж 44 человека. Помимо гидроакустического и противоминного вооружения есть РЛС, а также пулемет калибра 14,5 мм, шестиствольная зенитная артиллерийская установка калибра 30 мм и ЗРК «Игра» с 8-ю ЗУР.

Корабль, безусловно, хороший. И нужный флоту. Однако тут есть один неприятный момент. По реальной мореходности он должен относиться к классу базовых тральщиков, работающих в районе военно-морских баз. И проект «Александрит» таковым считался до 2017 года, когда одним росчерком пера главком ВМФ адмирал Владимир Королев перевел его в класс морских тральщиков. Так «элегантно» была формально решена проблема острого дефицита на флоте любых морских тральщиков, которые должны осуществлять проводку кораблей во время походов.

Но по сути ситуация не изменилась. Она действительно, удручающая. Причем, деградация нашего противоминного флота наблюдается уже не одно десятилетие. Дело дошло до того, что с 2000 года введена практика использования вдали от военно-морских баз базовых тральщиков (БТЩ) вместо морских (МТЩ) в связи с острым дефицитом последних.

И за прошедшие годы, несмотря на все усилия командования ВМФ РФ, ситуация только усугубляется. Всего на всех четырех российских флотах сейчас эксплуатируются 13 МТЩ. В подавляющем большинстве — давно устаревших. Некоторые из них способны бороться с минами лишь при помощи допотопных контактных тралов.

Однако и это еще не весь перечень бед. На Балтийском флоте вообще нет ни одного такого корабля (приписанного к БФ «Александра Обухова» моряки не считают морским тральщиком). Нет их и у Каспийской флотилии

Наиболее совершенные МТЩ — два корабля проекта 12660 «Железняков» (Черноморский флот) и «Владимир Гуманенко» (Северный флот) водоизмещением 1100 тонн, построенные в 90-е годы. Лишь они способны осуществлять полноценную проводку подводных лодок, поскольку уничтожают мины, мины-торпеды, а также буи противолодочной обороны противника на глубине до 1000 метров. Только на них к тому же имеется мощное защитное вооружение, в которое входят артиллерийская установка калибра 76 мм, зенитный шестиствольный автомат калибра 30 мм, реактивный бомбомет с залпом в 12 снарядов, ЗРК.

А самый новый (и единственный в этом столетии!) морской тральщик проекта 02668 «Вице-адмирал Захарьин» был принят на вооружение Черноморского флота в 2008 году. И тут морякам здорово повезло, потому что этот корабль начали было строить для Вьетнама . И лишь потом проект был скорректирован, а «Вице-адмирала Захарьина» доделали уже как российский корабль.

Вот эта троица и является основой нашего противоминного вооружения морской зоны. Ну, и еще к ней волевым решением главкома ВМФ, как уже сказано, от безысходности «подверстали» корабли проекта «Александрит». Все же остальные наши МТЩ проектов 266, 266М, 266МЭ, 1332 давно просятся на слом, поскольку спущены на воду в 70-х, в лучшем случае — в первой половине 80-х годов. И оснащены оборудованием, которое плохо приспособлено к борьбе с минным вооружением нового поколения.

Возникает вполне естественный вопрос: а виден ли свет в конце туннеля? При этом туннелей два — экономический и технологический.

Изначально предполагалось, что на СНСЗ будут построены двадцать кораблей проекта 12700. И пусть это не вполне МТЩ, но ведь и с базовыми тральщиками дела у нас также обстоят печально. На четыре флота и одну флотилию их осталось 22 единицы. И все относятся либо к упомянутому выше «деревянному» проекту 1265 «Яхонт», либо к его модификациям — модернизированному варианту 12650 и экспортному 12650Э. Самый новый вошел в строй в самом конце советской власти.

Так вот, даже эти скромные кораблестроительные планы в Москве давно подвергнуты решительному усекновению. О двадцати «Александритах» военные моряки уже и не мечтают. Получить хотя бы восемь. Поговаривают еще о двух, но контракты по ним еще не подписаны.

Да, корабли проекта 12700 флоту России остро необходимы. Поскольку не существует новых разработок современных БТЩ, 12650 — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. И все же оставшиеся в строю корабли проекта «Яхонт» необходимо как можно скорее менять на новые. А единственно новые — это корабли проекта «Александрит». Которых, во-первых, будет в лучшем случае только десять. А, во-вторых, ими собираются заткнуть дыру в классе морских тральщиков. Получается типичный «тришкин кафтан».