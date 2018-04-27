Камчатские морпехи в День Победы покажут «комплекты солдат будущего»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 27 апр — РИА Новости . В рамках торжественного шествия военнослужащих в Петропавловске-Камчатском, посвящённого Дню Победы, морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые представят жителям края костюмы «Ратник», сообщает пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.

"Ратник" — российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также «комплектом солдата будущего». Она включает в себя системы ночного видения, мониторинга психофизиологического состояния солдата, для изготовления брони и тканей одежды использованы продвинутые материалы. «Ратник» — это комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.

Отмечается, что 9 мая праздничные мероприятия пройдут в трех городах Камчатки, основные традиционно запланированы в Петропавловске-Камчатском.

"По главной площади в составе 11 парадных расчетов пройдут более 800 военнослужащих и служащих других ведомств. Впервые один парадный расчет морских пехотинцев Тихоокеанского флота будет экипирован в костюм «Ратник», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в составе механизированной колонны проследуют новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «КамАЗ», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Град» и специальная техника. Кроме того, будут показаны пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и новые бронетранспортёры БТР-82А. Всего в механизированной колонне задействуют 21 единицу боевой техники.